Universidad de Chile sigue buscando incorporaciones para la temporada 2025. El cuadro azul hace hincapié en el arribo de dos delanteros para el plantel, lo que despertó una importante sugerencia.

¿De quién? Un histórico del Ballet Azul. Para él, no solamente hay que sumar nombres en ofensiva, sino que en la generación de peligro para el ataque. Quiere un refuerzo que sepa asistir a los goleadores.

Esa es la visión de Francisco Las Heras. En conversación con BOLAVIP CHILE, llamó a no encandilarse con el arribo de un delantero. Cree que el conjunto de Gustavo Álvarez tiene problemas en el mediocampo.

“Todos hablan del pepero, el pepero, el pepero, pero… ¿cómo un pepero va a hacer goles si no hay quien le dé una pelota de gol? No hay. No hay un mediocampista que sea gravitante”, comenzó señalando.

En dicha línea, llamó al DT de los azules a tener ojo sobre el plantel que está conformando. Puede ser un talón de Aquiles para la temporada 2025. No hay que dejar detalles al azar.

“Yo no sé en ese aspecto la U o en este caso Álvarez, porque tampoco lo he escuchado decir que le hace falta un mediocampista de creación, qué pito está tocando. ¿Ha pedido realmente o no ha pedido?”, expresó.

Pancho Las Heras quiere un mediocampista creativo para Universidad de Chile. Para él, las falencias no están tan solo en la delantera.

Universidad de Chile en la Supercopa

Finalmente, el crack del Ballet Azul se refirió a la definición de la Supercopa contra Colo Colo. Para él, no hay favoritos en el duelo que debiese disputarse en La Serena.

“Van a jugar prácticamente con lo que terminaron jugando el torneo pasado por lo visto, porque Colo Colo no hizo debutar a los contratados nuevos, la U a pesar de que lo haga debutar no son muchas las contrataciones tampoco“, reflexionó.

“Yo creo que llegan parejos, bastante parejos en relación a cómo terminaron. Ahora no sé quién habrá hecho la mejor pretemporada, quién estará físicamente más en condiciones”, cerró.