Universidad de Chile quiere -y necesita- dar el salto de jerarquía en el mercado de fichajes. Es por eso que el conjunto estudiantil va por uno de los grandes goleadores que tuvo su máximo archirrival.

¿Su nombre? Juan Martín Lucero. A sus 34 años, el atacante argentino asoma como uno de los candidatos más fuertes a reforzar la escuadra universitaria, aunque también llama la atención en Brasil.

Según informó la prensa de dichas tierras, hay dos equipos que están intentando incorporarlo a sus filas: Coritiba y Mirassol. Ambos elencos lo tienen en carpeta para 2026 y realizan gestiones por su carta.

Cabe consignar que el club de la figura en cuestión, Fortaleza, sufrió el descenso. Ante ello, tal institución le abrió las puertas de salida a su artillero extranjero, que tiene en incertidumbre el próximo paso en su carrera.

Si bien Universidad de Chile negocia por sus servicios, tendrá que acelerar sus movimientos para no quedar bajo la mesa. Posó su interés sobre uno de los jugadores más cotizados del continente.

Juan Martín Lucero es pretendido por Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El deseo de Universidad de Chile: el 2025 de Juan Martín Lucero

Durante la reciente campaña, el futbolista mencionado disputó una totalidad de 51 compromisos vistiendo la camiseta de Fortaleza. En dichos encuentros, logró anotar 11 goles y entregar una asistencia.

Un punto a considerar: tiene contrato con el cuadro brasileño hasta diciembre de 2027. Por ende, Universidad de Chile tendrá que conversar directamente con su dirigencia para concretar el arribo. Comenzó la teleserie.

En resumen:

A pesar del interés del Romántico Viajero, la operación no será sencilla. La prensa brasileña ha reportado que el delantero mendocino no solo es buscado en Chile, sino que tiene pretendientes muy cerca de su actual residencia: