Universidad de Chile le puso fin a su teleserie más larga en el mercado de fichajes. Tras una intensa espera, el conjunto estudiantil oficializó la llegada de su cuarto refuerzo para 2026.

¿De quién se trata? Juan Martín Lucero ya se calzó la camiseta azul. El delantero argentino de 34 años fue presentado con bombos y platillos a través de las redes sociales de la institución.

Luego de destrabar su salida de Fortaleza, el oriundo de Mendoza arribó en condición de futbolista libre al elenco universitario y firmó un contrato por dos temporadas. Es extensible por una más.

“Bienvenido a Universidad de Chile, Juan Martín Lucero. Que sea una gran temporada juntos, Gato“, lanzó el comunicado.

De esta manera, se suma a Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Lucas Romero como refuerzos para la temporada 2026. Por el momento, el plantel de los laicos está cerrado.

Universidad de Chile confirmó a Juan Martín Lucero. (Imagen: Club Universidad de Chile)

Juan Martín Lucero, el cuarto refuerzo de Universidad de Chile

Durante su última campaña, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 50 compromisos de la mano de Fortaleza. En dichos encuentros, anotó 11 goles y aportó con una asistencia.

¿Cuándo será su debut? Si Francisco Meneghini lo estima conveniente, puede decir presente ante Universitario de Deportes en la Noche Crema: se jugará el sábado 24 de enero, desde las 22:00 horas, en el Estadio Monumental de Lima.

