Se viene la Copa Chile para la U y este lunes debutará ante Municipal Puente Alto, cuadro que milita en la Tercera División A de nuestro fútbol y que tendrá la dicha de enfrentar a los azules en el Estadio Nacional.

Y para este partido, el técnico Gustavo Álvarez comenzó a trabajarlo desde la semana pasado con la mini intertemporada y planificación del compromiso, dejando en claro lo que requerirá para la ocasión.

En ese sentido, el entrenador de Universidad de Chile tiene clara la película y si bien con un jugador en específico no cuenta, porque ya lo borró del listado de opciones, lo concreto es que de todos modos no podía citarlo para este compromiso.

Se trata de Emmanuel Ojeda, quien hace rato ya no está en la órbita de Álvarez y que podría salir del club durante estas semanas. Sin embargo, el ex Rosario Central no iba a estar ante los puentealtinos, más allá si es del gusto o no del estratega.

¿Por qué no estará Emmanuel Ojeda ante Puente Alto?

La razón es muy simple y es que el jugador arrastra una suspensión de tres partidos por Copa Chile desde el año 2022. En aquella semifinal ante Unión Española, el juez de ese duelo, Julio Bascuñán, acusó al trasandino de insultarlo y el Tribunal de Disciplina lo castigó.

El año pasado, Ojeda no estuvo ni en la goleada ante Deportes Chimbarongo ni en la eliminación frente a O’Higgins, por lo que aún le resta un partido por cumplir y será el de esta presente jornada en Ñuñoa. Si la U pasa, ahí recién estará en condiciones de ser convocado, pero claro, ahí ya dependerá de Gustavo Álvarez y sabemos lo que está ocurriendo en esa relación.

Si bien ya no cuenta con el jugador, lo concreto es que Álvarez no podía citarlo en esta ocasión (Photosport)

¿Cuándo es el partido de la U ante Municipal Puente Alto?

La U vuelve a la actividad oficial el día lunes 17 de junio a las 19 horas ante Municipal Puente Alto por Copa Chile, cuadro de la Tercera División A y que viene de eliminar a Deportes Colchagua.

Pese a ser el local, el cuadro puentealtino cedió toda la organización del partido a los azules y este duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional, donde se espera una buena asistencia de público, pero el anfitrión es el club de la ANFA.