El frente de mal tiempo que afecta a la Región Metropolitana y las regiones vecinas, genera problemas en la logística de muchas actividades que diferentes entes, tenían programadas.

En ese sentido, Universidad de Chile no se queda atrás y es así cómo la lluvia ha tenido que echar pie atrás a diversas acciones que estaban contempladas en el Centro Deportivo Azul.

Y como las autoridades han recomendado, si no es tan necesario, es mejor no salir de las casas, tal cómo ocurrió con la suspensión de clases, por ejemplo y en la U no se quedan atrás, con aquella recomendación.

Es por eso, que muchas de los funcionarios del CDA han tenido que quedarse en sus hogares y en La Cisterna se ha operado con el contingente justo, protegiendo a trabajadores de la institución azul.

Por ende, se han tenido que suspender muchas actividades entre ellas, la conferencia de prensa que iba a otorgar el técnico de los azules, Gustavo Álvarez y fue el aviso que se le emitió a los periodistas para que no acudan al lugar al no realizarse dicha rueda.

¿Qué ocurrió con el plantel este jueves?

Solo entrenó el primer equipo masculino en el CDA, tal como se pudo presenciar a través de las diversas cuentas de redes sociales del club y este viernes se mantendrá tal situación, si es que la lluvia lo permite.

EL DT y los jugadores entrenando bajo la lluvia (Prensa UCH)

¿Cuándo es el partido ante Municipal Puente Alto?

La U vuelve a la actividad oficial el día lunes 17 de junio a las 19 horas ante Municipal Puente Alto por Copa Chile, cuadro de la Tercera División A y que viene de eliminar a Deportes Colchagua.

Pese a ser el local, el cuadro puentealtino cedió toda la organización del partido a los azules y este duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional, donde se espera una buena asistencia de público, pero el anfitrión es el club de la ANFA.