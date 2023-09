Este sábado, Universidad de Chile enfrentó a Santiago Morning y lo derrotó por dos tantos a cero, en duelo de preparación disputado a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul.

En la oportunidad, el técnico Mauricio Pellegrino, dispuso de un once más o menos similar al usado en el duelo de ocho días antes, frente a Unión Española, también en el CDA, en el cual, ante los rojos se entendía que no estuviesen, pero ante el Chago, no ingresó con tres importantes elementos.

Y se trata de los seleccionados nacionales, quienes vienen de los trabajos en Juan Pinto Durán por las clasificatorias sudamericanas y que bajo las órdenes del técnico Eduardo Berizzo, no vieron minutos en los compromisos ante Uruguay y Colombia, respectivamente.

Hablamos de Cristóbal Campos Véliz, Jeison Fuentealba y Lucas Assadi, tres canteranos que tuvieron que esperar su turno desde la orilla de la cancha de entrenamiento del complejo deportivo ubicado en la comuna de La Cisterna.

Con Campos se entiende que Cristopher Toselli es el titular en el arco de la U en estos momentos. Sin embargo, la gran incertidumbre crece con Fuentealba y Assadi. El primero, titular en el Superclásico podría tener alguna chance, mientras que el segundo, pareciera ya no ser del gusto del entrenador y esperará su turno en el banco.

Campos, Assadi y Fuentealba: Los tres seleccionados que deben pelear un puesto en la U (Photosport)

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.