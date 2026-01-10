Tras salir de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, declaró que se tomaría un descanso. Frente a diferentes medios de Chile, el técnico argentino confesó que descartaba cualquier negociación en curso.

Esto habría sido una mentira, ya que Álvarez tendría todo acordado para ser el nuevo técnico de la Selección de Perú. Así lo confirmó el periodista Carlos Alberto Navarro, quien además asegura que ya tiene fecha de presentación.

Tristeza generó en el pueblo azul cuando se empezó a corroborar la salida del entrenador campeón con Huachipato. Esto porque desde su llegada no solo ganó dos títulos, sino que le devolvió a los bullangueros un sentimiento que se había perdido con los años.

El nacido en Lomas de Zamora, tendría todo acordado para ser presentado el próximo 15 de enero, día en el que la Federación Peruana de Fútbol entregará la información oficial.

Opiniones divididas hay en los bullangueros, esto ya que cierta parte quería la salida del técnico, pero la otra mitad se encariñó con el argentino. Según diversos comentarios en redes sociales.

Gustavo Álvarez será nuevo DT de la Selección de Perú.

Con la llegada del nuevo técnico, Paqui Meneghini, ya se dieron varias salidas de los pupilos de Álvarez. Entre lo más destacados, Leandro Fernández, quien fue el máximo generador de gol en la U desde su llegada en 2023.

¿La U perdonará a Gustavo Álvarez?

En su paso por los azules, el argentino dirigió 93 encuentros, en los que ganó 53, empató en 20 y cayó 20 veces. Pero en estos encuentros ganó una Copa Chile, una Supercopa por 3-0 frente a Colo Colo, venció al cacique en su casa luego de 23 años sin victorias en Macul y llevó a la U a una semifinal de Copa Sudamericana.

