Desde Guatemala donde ya comenzó una nueva aventura al mando del club Comunicaciones, luego de su paso por la selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa conversa con Paulo Flores para BOLAVIP respecto a su presente y al dolor que aún le causa no estar considerado como opción para la selección chilena.

En esa misma línea, el Fantasma vuelve a criticar duramente a los ex jugadores y técnicos que son comentaristas asegurando que sólo velan por sus intereses, siendo una de las razones por las que no ha vuelto a nuestro país.

“En Chile me tratan de chanta, de fracasado, de todos los apodos posibles, pero ninguno se ha dado la tarea, de todos esos que hablan, de esos jugadores retirados que están en la televisión que son comentaristas, son periodistas, y todos llevan agua para sus molinos, todos, todos, ninguno de ellos, ninguno de ellos se pone a la tarea de averiguar qué tecnología uso, con quién trabajo, cómo trabajo. Ellos no quieren cooperar con la disciplina”. afirmó.

Fue ahí cuando el Fantasma cuestionó duramente que Johnny Herrera proponga a Gustavo Álvarez (ex técnico de la U) para asumir el mando de la Selección Chilena. Para Figueroa, la forma en que el técnico argentino salió del Centro Deportivo Azul es una mancha que lo inhabilita para el cargo nacional.

“Yo me acuerdo que Johnny Herrera lo vi el otro día, y dijo que el técnico que estaba en la U que vaya a la selección, porque es hincha de la U, pero, ¿cómo podemos ayudarnos si el técnico que estaba en la U, le dijo a la U ‘yo me voy porque me voy para otro lado, tengo una oferta y me voy para otro lado’ y la U es uno de las clubes grandes de nuestro país, entonces, le faltan el respeto a la U, faltarle el el respeto a la U, es faltarle el respeto al fútbol chileno, es como faltarle el respeto a Colo Colo entonces, creo que nos queremos muy poco”, disparó.

MAF molesto con Johnny Herrera por proponer a Gustavo Álvarez

Las medidas de Marco Antonio Figueroa para mejorar el fútbol chileno

“El técnico para la selección chilena tiene que ser alguien que conozca el medio, alguien que conozca la idiosincracia, alguien que le diga a los jugadores chilenos que se dejen de sacar fotos, que dejen de lado los Instagram, que dejen los tatuajes inútiles y que se pongan a trabajar”, afirma.

Agregando que “son muy pocos los técnicos que podemos hacer eso por el país, pero yo siempre he creído que las decisiones que toman, no las toman por tomar, siempre hay promotores entre medios que ayudan a sus técnicos, y que ayudan a su proyectos, y los proyectos de los chilenos estamos muy, muy lejos”.

Su presente en Guatemala

Marco Antonio Figueroa es pura nostalgia en su nuevo club. “Fíjate que el destino me trajo nuevamente a un club al que le tengo gran cariño, primero que nada porque me permitió trabajar hace 24 años, es el club más importante de este país, de Guatemala, el Club Comunicaciones. Hoy por hoy, pasando por una etapa bastante mala futbolísticamente, terminaron último el torneo anterior, entonces es una tarea difícil, pero es un equipo importante y es una tarea muy, muy bonita”, cerró.