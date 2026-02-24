Universidad de Chile necesita con urgencia sumar tres puntos el fin de semana ante Colo Colo y hay una gran posibilidad de que dicho compromiso lo dispute sin una de sus máximas figuras: Lucas Assadi.

El talentoso jugador formado en las inferiores de Universidad de Chile salió con molestias en el último partido ante Deportes Limache y está en duda su presencia ante los albos, aunque para Cristián Caamaño eso no debería ser problema.

“Le puede dar una solución a Paqui el hecho de que no juegue, porque estaba muy atrapado con Assadi. No le encontraba una posición y el jugador tampoco se encontraba cómodo”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Assadi podría perderse el Superclásico. | Foto: Photosport

En esa línea, el periodista cree que “A Assadi le está costando más de la cuenta, tenía que ser la bandera futbolística de la U este año y no lo está siendo, pero creo que le puede dar una solución a Paqui”.

“Los mejores jugadores el técnico siempre los quiere tener, pero como no estaba rindiendo había situaciones que no tenían cómodo a Paqui. Yo creo que le va permitir a Altamirano jugar detrás de Vargas y Lucero; hacer una línea de 4 y puede jugar el fútbol que quiere Paqui”, agregó.

En el cierre, eso sí, deja muy en claro que “No digo que sea una buena noticia, pero el rendimiento de Assadi le estaba complicando de sobremanera la ecuación futbolística a Paqui Meneghini”, sentenció.

En síntesis

Lucas Assadi está en duda para el duelo contra Colo Colo por molestias físicas.

Francisco Meneghini evalúa reemplazar al volante tras su bajo rendimiento ante Deportes Limache.