Técnico de la U espera por refuerzos, pero si no llegan, no pierde la cabeza, mayormente.

Estamos en pleno proceso del mercado de fichajes de invierno y los hinchas de Universidad de Chile exigen la llegada de refuerzos para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional de Primera División.

A la fecha, solo ha llegado el ex O’Higgins, Antonio Díaz, restando dos cupos más que llenar de cara al segundo semestre del año 2024 y fue el propio técnico, Gustavo Álvarez, quien aseguró que la dirigencia está realizando las gestiones respectivas para sumar nuevos jugadores.

“Traemos a un jugador que es Antonio Díaz que se ha incorporado. Y se sigue trabajando en las gestiones que mencioné semanas anteriores, pero no pierdo de vista que este plantel terminó primero, no hay que desconocer la calidad del equipo y del plantel que lidero”, afirmó Álvarez.

Pero, algunos resultados del final de la primera rueda, preocupan en el ambiente azul, pero es algo que el DT argentino le resta valor y siente que miedo no tiene y que sus jugadores merecen mucho más respeto. “¿Temor? El fútbol es fútbol y yo tengo mucha seguridad en este plantel y estoy lejos del temor. Sin desmerecer a ningún equipo, hemos ganado los últimos tres partidos de local, hay que hacer cinco goles, siete goles. Me parece que este plantel merece mucho más respeto de lo que tiene”, enfatizó.

Álvarez pide respeto por su plantel

Luego, de manera más enfática, el ex entrenador de Huachipato dice que no se puede asegurar nada, pero que sus dirigidos se merecen todo el reconocimiento del mundo y sin mirarlos en menos.

“Como yo no puedo decir que con este plantel se va a salir campeón, tampoco puedo asegurar que no se va a salir campeón. Hay que mirar la tabla, este equipo se merece el respeto y no descalificarlo”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que es necesario mirar la tabla y que los números avalan sus dichos. “En el fútbol no se puede asegurar nada, pero respetemos a este plantel. Se terminó con 32 puntos y no es poca cosa, vamos a valorarlo. Entiendo que con la apertura de mercado hay un cupo de tres posibles, pero no desmerezcamos este plantel”, cerró Álvarez.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 21 de julio, Universidad de Chile vuelve al ruedo en el Campeonato Nacional de Primera División, visitando a Cobresal en el Estadio El Cobre del Salvador. El duelo, arrancará a las 15 horas.