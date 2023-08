Leyenda de O'Higgins confiesa por qué Antonio Díaz no llegó a Universidad de Chile

Este lunes Universidad de Chile y O’Higgins se verán las caras por una nueva fecha del Campeonato Nacional, partido de suma importancia para sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

Si hay un jugador del Capo de Provincia que vivirá un duelo especial será Antonio Díaz, lateral izquierdo que estuvo en la órbita del Romántico Viajero durante el último mercado de pases para pelear un puesto con Marcelo Morales, pero el fichaje no se terminó concretando a pesar de las ganas del futbolista de 23 años.

Díaz era uno de los jugadores que estaba en la carpeta de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El exfutbolista chileno formado en el cuadro celeste y nacido en Rancagua, Rodrigo Pérez, contestó el llamado de Bolavip Chile y se refirió a este frustrado traspaso.

“El fútbol es de regularidad y de momentos. Si él tiene la capacidad de mantener un rendimiento no me cabe la menor duda que pueda ir a un equipo grande, pero si haces 3 o 4 partidos bien, 2 más o menos y uno mal es más difícil”, indicó el ex seleccionado nacional.

Agregando que “el rendimiento del equipo también influye porque venía muy bien y cuando las cosas no andan yo creo que se desvalorizan todos”.

Por último, el ex lateral remarcó que “es un muy buen jugador así que depende exclusivamente de él si de acuerdo a su rendimiento puede ir a algún equipo grande”.