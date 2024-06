En Universidad de Chile valoran el regreso de Lucas Assadi, asi es. Se lee raro, pero no deja de tener razón ya que tras no haber sido considerado en el clásico ante Universidad Católica, el jugador volvió picado.

Buenos minutos ante Ñublense y un segundo tiempo ante Everton en Viña del Mar de lo mejor que ha mostrado en el último tiempo y anotando el gol del triunfo ya en los descuentos.

Uno que valora todo lo que ha hecho el “10” azul en estos pocos años en el profesionalismo es el ex mediocampista, Luis Musrri, quien aplaude lo que hizo él junto con Darío Osorio de ponerse la camiseta en momentos complejos, como lo fue la temporada 2022.

“Ahí conversamos un poquito con Assadi (en 2022) y le dije que lo de él con Osorio fue mucho más meritorio, porque se tuvieron que poner la camiseta y echarse el equipo al hombro en lo momentos difíciles, cuando no ganaban y ellos jugadores jóvenes, era muy difícil”, afirmó el ex capitán en La Magia Azul.

Musrri: “Assadi va para arriba”

Sobre las últimas actuaciones de Lucas Assadi, el doble mundialista dijo que le pone contento cuando a los formados en la U les va bien y que el puentealtino va para arriba.

“Está volviendo la confianza de Assadi, me puso muy contento el gol que hizo el otro día, lo merecía. Me gustaría que el Nico Guerra tenga más protagonismo, pero el técnico es el que sabe. Me gusta cuando a los de casa les va bien. Pero me puso feliz el gol de Assadi, va para arriba ese muchacho”, manifestó.

Finalmente, dijo que la U requería un jugador que fuese más creativo, pero que los azules ganaron un refuerzo con el alza del canterano universitario. “Como ahora apareció Assadi, no es necesario traer un jugador que de el último pase como un Víctor Hugo Castañeda, por ejemplo”, concluyó Musrri.

Musrri valoró el alza que ha tenido Assadi en la U (Photosport)

¿Cuándo es el partido ante Municipal Puente Alto?

La U vuelve a la actividad oficial el día lunes 17 de junio a las 19 horas ante Municipal Puente Alto, cuadro de la Tercera División A y que viene de eliminar a Deportes Colchagua.

Pese a ser el local, el cuadro puentealtino cedió toda la organización del partido a los azules y este duelo se llevará a cabo en el Estadio Nacional, donde se espera una buena asistencia de público, pero el anfitrión es el club de la ANFA.