El mercado de fichajes sigue movido en Universidad de Chile y, además del nombre de Juan Martín Lucero, ahora surge con fuerza otro ex Colo Colo que podría vestir de azul en este 2026: Octavio Rivero. El delantero uruguayo, actualmente ligado a Barcelona SC de Ecuador, aparece en el centro de una verdadera división de versiones en la prensa ecuatoriana.

Por un lado, desde la cuenta Exclusivo80 en X aseguraron que Rivero ya tendría acordada su llegada a la U. Según esa información, el club chileno habría avanzado en un entendimiento con el jugador y ahora restaría resolver la negociación directamente con Barcelona SC, dueño del pase del atacante charrúa.

Surgen nuevas informaciones sobre el futuro de Octavio Rivero ¿Será que viene a U. de Chile? (foto: Getty)

Esta versión ilusionó rápidamente a los hinchas azules, especialmente porque Rivero es un nombre conocido en el fútbol chileno tras su paso por Colo Colo. Así, la posibilidad de que otro exalbo refuerce al ‘Romántico Viajero’ se suma a los rumores que ya rodean al ‘Gato’, encendiendo aún más el debate en el mercado.

Contradicción en Ecuador sobre Rivero

Sin embargo, otra vez desde Ecuador surgió una versión completamente distinta. El medio Fútbol 17 EC afirmó que Octavio Rivero continuará en Barcelona SC, señalando que el club ya habría pagado cerca de 540 mil dólares por el delantero y que el futbolista debe presentarse a la pretemporada con el cuadro de Guayaquil.

Según esa misma información, cualquier club interesado en Rivero deberá negociar directamente con Barcelona SC, descartando —al menos por ahora— una salida inmediata del atacante. Un escenario que enfría las expectativas de Universidad de Chile y contradice de lleno lo informado por otros medios.

¿Qué será del futuro de Octavio Rivero?

Esta disparidad de versiones deja en evidencia la confusión que existe en torno al futuro del uruguayo. Mientras algunos lo dan muy cerca del CDA, otros lo ven firme en Ecuador, cumpliendo contrato y sin movimientos en el corto plazo.

Así, el nombre de Octavio Rivero se suma a la carpeta azul como una opción que genera ruido y polémica. Al igual que Lucero, otro ex Colo Colo podría terminar reforzando a la U, pero por ahora la historia está marcada por informaciones cruzadas y un desenlace que aún está lejos de aclararse.

