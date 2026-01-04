Universidad de Chile presentó en sociedad el día de ayer a Eduardo Vargas como el primer refuerzo para la temporada 2026, donde el delantero buscará reeditar el primer paso brutal que tuvo por los azules hace poco más de 15 años.

En el CDA lejos de quedarse con los brazos cruzados buscan sumar más jugadores para la presente temporada, toda vez que los azules disputarán la Copa CONMEBOL Sudamericana, Copa Chile, Copa de la Liga y la Liga de Primera.

Un nombre que está dando vueltas en La Cisterna es el de Joe Abrigo, jugador de Palestino quien estaría siendo tentado por el cuadro azul para ponerse a las órdenes de Francisco ‘Paqui’ Meneghini en el CDA.

La U busca a Joe Abrigo. | Foto: Photosport

Más allá del deseo azul, es el propio Palestino el que se resiste dejar partir a una de sus máximas figuras e incluso lo mostró en sus Redes Sociales haciendo la pretemporada en una clara acción de que no lo dejarán ir tan fácil.

Cabe mencionar que, en 2025, Joe Abrigo disputó 43 partidos con la camiseta de Palestino entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Sudamericana totalizando un total de 11 goles, 5 asistencias, 8 tarjetas amarillas y más de 3.000 minutos en cancha.

¿Llegará? Manuel Mayo y compañía tendrán que acercar una propuesta jugosa si quieren quedarse con uno de los puntales del cuadro árabe quien ya inició los trabajos pensando en las exigencias del 2026.

En síntesis

Eduardo Vargas fue presentado ayer como el primer refuerzo de Universidad de Chile para 2026.

Joe Abrigo disputó 43 partidos y anotó 11 goles con Palestino durante la temporada 2025.