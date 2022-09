Universidad de Chile y Coquimbo Unido se verán las caras este miércoles 7 de septiembre a las 15:30 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, partido que promete mucha fricción y ser una verdadera "final" por no descender a la Primera B.

Tanto la U como los del puerto llegan con la necesidad imperiosa de sumar puntos en su afán de escapar de los últimos lugares del Campeonato Nacional, esto porque solamente los separan tres puntos en la tabla de posiciones.

Joe Abrigo, mediocampista de los Piratas que no estará ante el Romántico Viajero producto de una compleja lesión, dialogó con el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro en la antesala del trascendental encuentro y dejó varias frases que llamaron la atención de los hinchas azules.

"De que lo voy a ver, lo voy a ver, incluso había pensado en ir al estadio pero se hace más complicado", afirmó el goleador del cuadro coquimbano.

Abrigo se perderá uno de los partidos más importantes del Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

"Creo que con lo que he hablado con mis compañeros que lo que me pasó a mí les va a dar una motivación extra porque se venía jugando un poco mejor de lo que queriamos y no nos estaban haciendo tantos goles, pero creo que van a salir a jugar con las mismas ganas y con todo el respeto que se merece la U, ya no es misma U de hace unos años atrás. Ahora, sin faltarle el respeto lo único grande es su gente", indicó el ex Deportes Magallanes.

Para finalizar, una de las figuras del cuadro de la Cuarta Región dio las claves del encuentro. "A la U hay que tenerle la pelota, cuando le tienes la pelota se complica mucho, así que esperemos que ese sea el transcurso del partido y podamos trabajar el balón que es lo importante", cerró.