Cristóbal Campos no lo pasa bien en Universidad de Chile. Sus últimas actuaciones lo tienen el ojo del huracán y le endosan gran responsabilidad en la última caída en el fútbol chileno por 5-2 ante O’Higgins. Varios piden que Cristopher Toselli sea el portero titular el Romántico Viajero para que los azules recuperen el tranco en el torneo.

Ante ello, el histórico portero del fútbol chileno, Óscar Wirth, es lapidario y también mantiene mesura en el tema sobre si Campos o Toselli tienen que estar a cargo de la U.

“Acá no es la atajada que tu hiciste en un momento determinado, si no lo que tu le transmites al equipo y uno debe transmitir tranquilidad, seguridad“, dice el ex meta de la Roja a Bolavip.

Además, Wirth es claro respecto a las capacidades de “Campitos Compadre” argumentando que “creo que cuando lo empiezan a opinar de él (Cristóbal Campos) le atribuyen cualidades que él no tiene. Yo jugué ahí en ese puesto y no me van a decir si la pelota duele más o menos. Hay jugadores que juegan al arco, pero no son jugadores trascendentes en un equipo que es muy importante“.

Óscar Wirth -izquierda- es tajante sobre la situación de Cristóbal Campos en la U (Photosport)

Wirth es claro también en lo que opina sobre el nivel de Campos, quien no ha podido levantar junto a la Universidad de Chile en los últimos cuatro partidos de la Primera División.

“Necesitas una persona que tenga ascendencia sobre el resto. Aparte de atajar tienes que ordenarlos bien defensivamente. Una es la faceta defensiva y la otra es faceta ofensiva, donde hay que hacer hincapié. Uno debe entrar a ganar no a empatar”, adicionó.

El ahora ex gerente deportivo de Cobreloa e histórico en la portería de Chile siente que es el momento para hacer un cambio en el arco azul con una potente reflexión.

“Puede ser, si me pongo a pensar si mato o no mato al jugador al sacarlo y eso significa que voy a perder tres o cuatro partidos más, al que van a matar es a mí como técnico. Uno tiene que tomar una decisión de acuerdo al presente y a lo que está pasando. Atajaste bien antes, pero ahora no atajo nada. He ahí el dilema. El fútbol es presente constante”, terminó.