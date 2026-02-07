El atacante argentino, Lucas di Yorio dejó la Universidad de Chile a finales del 2025, a pesar de haber tenido una positiva temporada personal con los ‘Azules’, en el que se alzó como el gran goleador del equipo que dirigía Gustavo Álvarez.

La razón de su no permanencia en el ‘Romántico Viajero’ fue su alto costo en lo que era la opción de compra, el cuál se hacía casi imposible a la U de poder cancelar al Athletico Paranaense y por esto, el jugador terminó armando sus maletas para partir al fútbol mexicano.

Su destino en este 2026 es el Santos Laguna, club en el que Lucas di Yorio ha logrado tener un importante impacto desde su arribo y en donde en las últimas horas hizo noticia tras anotar un nuevo gol en dicho club.

El argentino anotó el único tanto para su equipo en lo que fue la dura derrota del Santos Laguna por 5-1 en su visita al Tigres de UANL por la quinta fecha del fútbol mexicano.

Di Yorio en su paso por la U. de Chile | Foto: Photosport

Di Yorio anotó su segundo gol en su tercer partido con el conjunto ‘Lagunero’, en donde hasta día de hoy se sigue alzando como el único jugador que se exime de las críticas del equipo, que lleva 4 derrotas y un empate en sus primeros 5 partidos.

A pesar del mal momento grupal de su equipo, Lucas di Yorio sigue encendido con sus cifras, en donde algunos hinchas de la Universidad de Chile lo siguen extrañando tras lo que fue su paso por el club en el 2025.

VIDEO: REVISA EL GOL DE LUCAS DI YORIO EN MÉXICO