Universidad de Chile le dijo adiós a Lucas Di Yorio. A pesar de su estelaridad a lo largo de 2025, la directiva azul se inclinó por no seguir contando con sus servicios en el mercado de fichajes.

Si bien la escuadra estudiantil tenía la opción de comprar el 100% de su pase en 2,5 millones de dólares, dicha alternativa fue desechada. Ante tal panorama, Athletico Paranaense (club dueño de su carta) comenzó a escuchar ofertas por él.

¿Su próximo destino? Tal como confirmó BOLAVIP Chile, será Santos Laguna. El elenco mexicano irrumpió por su incorporación y se lanzó por su adquisición por un millonario precio.

Según reveló el periodista José Juan Vásquez de la Comarca Lagunera a través de su cuenta de X, el negoció se pactó por 2,5 millones de dólares. Es decir, por el mismo monto que pudo mantenerse en los universitarios.

“Athletico Paranaense cerró el acuerdo con Santos Laguna para vender al delantero Lucas Di Yorio en 2,5 millones de dólares (…) Realizará los trámites migratorios para trabajar en México”, destacó el comunicador.

Lucas Di Yorio no continuará en Universidad de Chile: jugará en Santos Laguna. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile se despide de Lucas Di Yorio

Tras arribar a préstamo en febrero de 2025, el jugador en cuestión disputó 43 compromisos con la camiseta azul. En dichos encuentros, anotó 14 goles y aportó con dos asistencias.

A su vez, logró coronarse campeón de la Supercopa 2025 ante Colo Colo. Un nombre que no será olvidado por los hinchas laicos, los que se ilusionaron con su permanencia para los siguientes desafíos.

En resumen:

La operación se cerró en términos que han generado debate entre la hinchada azul, ya que el monto de su venta coincide con lo que la U debió pagar para retenerlo: