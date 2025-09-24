Universidad de Chile ya comienza a afinar sus últimos detalles para lo que será su partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Alianza Lima, su llave que hoy en día igualan 0-0.

Para este compromiso, el estratega argentino Gustavo Álvarez trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este duelo de vital importancia, en la que contará con grandes retornos.

El DT azul podrá volver a contar con el defensor Nicolás Ramírez, el volante Israel Poblete y el delantero Lucas Di Yorio, quienes superaron sus disintos problemas físicos y son opción en la U para este duelo.

La gran baja que aqueja al ‘Romántico Viajero’ es la del capitán y volante, Marcelo Díaz, quien por su desgarro no podrá decir presente en este partido, pero de todas formas, el ‘Carepato’ viajó junto a sus compañeros para apoyarlos.

Poblete es uno de los retornos en la U | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Alianza Lima

Arqueros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli y Pedro Garrido

Defensas: Fabián Hormazábal, Franco Calderon, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, David Retamal, Nicolás Fernández y Antonio Díaz

Mediocampistas: Charles Aránguiz, Israel Poblete, Sebastián Rodríguez, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Felipe Salomoni y Javier Altamirano

Atacantes: Lucas Assadi, Leandro Fernández, Ignacio Vásquez, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio