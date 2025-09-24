Universidad de Chile tiene todo preparado para recibir a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El conjunto azul afinó todos los detalles en la previa del compromiso de vuelta.

Luego de definir la formación titular para el encuentro, el cuerpo técnico laico le entregó el visto bueno a una figura para viajar aunque no está considerada para la revancha. ¿De quién se trata?

Según reveló U. de Chile a través de redes sociales, el único lesionado del equipo se subió al avión para embarcarse rumbo a la Región de Coquimbo. Es uno de los mayores valores del plantel.

Su nombre: Marcelo Díaz. A pesar de que su ausencia ante el elenco limeño está confirmada, el capitán azul acompañó a sus compañeros en el viaje rumbo al norte del país.

De esta manera, la escuadra laica da un importante mensaje: también está unida en búsqueda del mismo objetivo. La clasificación a las semifinales de Copa Sudamericana es la misión en común.

Cabe destacar que en la otra vereda, Alianza Lima también sumó a Carlos Zambrano a la delegación blanquiazul. Si bien está suspendido para el duelo de vuelta, viajó hacia Chile para presenciar el enfrentamiento.

Marcelo Díaz acompañó a Universidad de Chile en su viaje a la Región de Coquimbo. (Créditos: U. de Chile)

Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima

La definición de la llave, válida por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 25 de septiembre. Será desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.