Universidad de Chile se mantiene en rodaje en la detención del fútbol chileno. El elenco azul fue hasta el Zorros del Desierto para enfrentar a Cobreloa, en un partido que será especial para 3 futbolistas del cuadro universitario, ya que no han tenido regularidad ni los minutos deseados en la temporada 2023.

La U tiene que sumar kilómetros de vuelo para llegar bien a la recta final de la Primera División. Sin duda, varios jugadores tendrán que rendir examen y, además, demostrar que pueden ingresar en los partidos que quedan para dar cierre a la irregular campaña.

Pellegrino llevó a varias sorpresas para el lance entre ellas Cristián Palacios que será titular y dos futbolistas que no han aparecido ni en las cómicas como Yahir Salazar y Jeisson Vargas, quien se quedó en la U luego de jugar el primer semestre en Qatar.

Ante ello, el partido contra Cobreloa servirá para que vean minutos si es que así lo dispone el cuerpo técnico. ¿Cómo ha sido su temporada? Acá, en Bolavip Chile te damos luces sobre el desempeño de los tres jugadores.

Cristián Palacios volverá a la titularidad en la U (Photosport)

Fue por minutos y no lo logró

Uno de los que salió a principios de temporada de la U fue el zaguero Yahir Salazar, quien no tuvo el protagonismo necesario en Huachipato. El defensa fue a jugar a Huachipato tras su participación en el Sub 20, pero no lo conquistó.

El defensa apenas actuó 90 minutos en la Copa Chile con los acereros en el primer equipo ante Teniente Merino. Fue lo único que disputó el formado en la U, mientras que el resto de los meses pasó como refuerzo de la Categoría de Proyección dirigida por Osvaldo Cataldo.

Salazar, al menos, fue pilar de Huachipato en la Copa Libertadores con 238 minutos en 3 partidos. Posteriormente, el jugador volvió a la U y también ha tenido algunos lances en la Proyección azul. El futbolista quiere ser recambio de Matías Zaldivia y Luis Casanova.

Yahir Salazar no logró afirmarse en Huachipato (Prensa Huachipato FC)

Todo vale aunque sea en amistosos

La segunda parte más dramática en la U ha sido para Jeisson Vargas. El “Torero” estuvo a un tris de partir a O’Higgins y también lo sondeó Coquimbo Unido, pero no se dio nada de nada y todo este segundo semestre ha estado en el CDA entrenando, pero sin ninguna oportunidad.

Este año, en la U, Vargas tiene 48 minutos y nada más. Tras jugar dos duelos a principios de 2023, el volante fue a Al-Rayyan donde actuó en 11 pleitos, reportó 901′ y se aplicó con 4 goles. De ahí en adelante, nada más. El jugador heredó el mítico dorsal “7” que no ha logrado lucirlo en el fútbol chileno. Ante Cobreloa podría tener minutos. Desde el 8 de mayo que no sabe de acción ahí actuó 71′.

Jeisson Vargas fue considerado para jugar ante Cobreloa (Photosport)

Lo de Chorri Palacios es algo más notorio durante la temporada azul. El artillero tiene 5 tantos durante la campaña de la U y es uno de los goleadores del equipo, pero está claro que no es del gusto de Mauricio Pellegrino en el Romántico Viajero.

Hoy, el uruguayo tendrá la ocasión de clamar por su chance en la U en el cierre de la temporada, en el que el equipo espera llegar a un torneo internacional. Desde el 26 de agosto de 2023 que no suma minutos en la U. El jugador, de seguir así, es claro que se irá del equipo a fines de temporada.

¿Cuándo juegan Cobreloa vs la U por la Copa Zapping?

El duelo entre ambas escuadras será este domingo 22 de octubre a las 15:00 horas, válido por la Copa Zapping. El canal es el 86 de Zapping.