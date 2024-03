Tal como dio a conocer BOLAVIP CHILE hace alguna horas, el guardameta Cristóbal Campos tendrá una nueva oportunidad en el fútbol tras su bullada y repentina salida de Universidad de Chile.

Durante las últimas horas, el canterano del Romántico Viajero estampó su firma con San Antonio Unido y será una de las grandes figuras de la Segunda División Profesional.

El oriundo de Lonquén firmó un vínculo por un año con el SAU, equipo con el cual compartirá camarín con: Roberto Cereceda, Ramón Fernández, Diego Cuellar, Nicolás Maturana y Luca Pontigo, entre otros.

El exportero de la U dejará la inactividad | FOTO: San Antonio Unido

HÉCTOR TITO AWAD REACCIONA AL FICHAJE DE CRISTÓBAL CAMPOS EN EL SAU

Héctor Tito Awad, panelista de La Magia Azul, reaccionó en nuestro sitio acerca del nuevo destino que tendrá uno de los grandes proyectos salidos de la cantera de la U.

“Lo de Campos es bastante raro. Yo no lo puedo desear mal a ninguna persona en el mundo, pero Campos nadie sabe en el fondo qué pasó y yo le deseo que le vaya bien en San Antonio Unido, me alegra de sobremanera y espero que todo esto le haya servido de lección: de abrir la boca cuando no corresponde, de hacer cosas que van en contra del camarín y de un equipo y de creerse el cuento de ser el mejor arquero del mundo”, expresó el comunicador.

“Ahora, los arqueros duran más años jugando y entonces creo que tiene la oportunidad de reivindicarse y esto puede ser una pasada para tener después tener una oportunidad en las grandes ligas”, cerró.

CRISTÓBAL CAMPOS SERÍA EL ARQUERO TITULAR DE SAN ANTONIO UNIDO

Hay que destacar que Cristóbal Campos llega para ser arquero titular de los Lilas, luego que el cuadro de la Región de Valparaíso anunciara el adiós definitivo de Franco Cabrera.