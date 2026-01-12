Distintos modelos se han filtrado en lo que sería el nuevo uniforme de Universidad de Chile en este 2026. Aunque la mayoría fueron creadas principalmente con inteligencia artificial, finalmente se filtró la camiseta que defenderán los azules en este año.

Con unos exóticos detalles, los azules usarán una camiseta muy diferente a lo que han ocupado anteriormente. Con la falta el emblema del club en el pecho, pero sí recorriendo toda la camiseta, que abarcaría gran parte del uniforme.

Es sabida la importancia de las camisetas a utilizar en los azules, ya que como ejemplo en el 2025, se dio como si fuera por arte de magia, que con la camiseta color neón los azules no tuvieron su mejor rendimiento.

El equipamiento de Universidad de Chile en 2026

Camiseta filtrada de Universidad de Chile

Los azules ocuparán algo muy distinto a lo que estaban utilizando en anteriores temporadas. Esta vez, agregando el blanco en lo que sería la supuesta camiseta de visitante.

