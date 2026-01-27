Exactamente el lunes 12 de enero de 2026, se filtró lo que sería la camiseta oficial de Universidad de Chile. El suceso ocurrió solo cuatro días antes de que se anunciara la oficialización de la equipación por parte de la U.

Croma, la firma dedicada a la impresión digital que estuvo encargada de la campaña de Adidas, llevaría el tema a tribunales, según informa The Clinic.

La querella emitida por la firma, señala que un trabajador desconocido procedió en función de su cargo al sacar fotografías y filtrar la camiseta anticipadamente.

La empresa evidenció que la fotografía fue tomada dentro de las instalaciones. El problema principal es que solo tenían acceso al lugar trabajadores de Croma o algún trabajador encargado de la mantención de equipos.

La entidad se querelló por el delito de comunicación fraudulenta de secretos de fábrica en su hipótesis del N°2 del artículo 284 Bis Código Penal. Esta norma dispone que: “será castigado con presidio o reclusión menor en su grado medio el que sin el consentimiento de su legítimo poseedor revelare o consintiere que otra persona accediere a un secreto comercial que hubiere conocido”.

Imágenes de las camisetas filtradas

Croma solicitó al Ministerio Público que se decrete una orden de investigar a la

Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigación de Chile (PDI), sobre los hechos señalados en la querella.

¿En qué le afecta a la U?

La firma requirió que se tome la declaración a seis personas. Una que forma parte de Croma y cinco personas de una empresa contratista de mantención de equipos. En donde si se llegara a ver involucrado algún trabajador de la institución, puede generar problemas.

