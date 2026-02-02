Universidad de Chile dio inicio a lo que fue su expedición dentro del torneo nacional, en donde los ‘Azules’ igualaron sin goles ante Audax Italiano en el Estadio Nacional en un duelo que generó bastante polémica tanto fuera como dentro del terreno de juego.

Tras lo que fue este partido, el crack azul, Lucas Assadi habló con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports y se refirió a un tema que sin duda ha generado debate en este 2026, que es el puesto en el que Francisco Meneghini lo alineado en esta temporada tirado a una banda, en la que indicó que se ha sentido cómodo.

“Es una posición que me acomoda, la posición en la que jugué en Perú (creador) también me acomoda, jugué toda mi vida cuando era chico ahí. Donde me ponga el profe, voy a dar lo mejor de mí”, parte señalando Assadi.

Analizando lo que fue la igualdad ante los ‘Itálicos’, el 10 azul indica que en el camarín azul quedó mucha desazón por lo que fue esta igualdad, en la que a pesar de estar con un jugador menos, tuvo las chances de poder lograr la victoria y además, comentó la polémica expulsión de Juan Martín Lucero.

Assadi habla fuerte y claro en la U | Foto: Photosport

“Terminamos con nueve, por lo que se habló después, la expulsión del ‘Gato’ no fue, por lo que dijeron, creo que la de Felipe sí. Tuvimos las opciones más claras nosotros, no sé si debíamos ganar, pero igual ese punto fue con gusto a poco”, declaró.

Concluyendo, Assadi espera dejar atrás lo que fue este debut y pone el foco en el que será la segunda fecha del torneo nacional, en donde los ‘Azules’ viajarán al sur de nuestro país para enfrentarse a Huachipato.

“Ese es el objetivo de nosotros, no partimos bien, pero vamos a darlo todo en la próxima fecha”, cerró.

En Síntesis

Aquí tienes los datos clave del encuentro y las declaraciones del jugador: