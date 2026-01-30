Universidad de Chile y Audax Italiano abren la Liga de Primera 2026, en un partido que promete emociones, entre dos equipos que este año disputarán la Copa Sudamericana.
Liga de Primera 2026
Universidad de Chile vs. Audax Italiano EN VIVO vía TNT Sports: minuto a minuto y goles de la Fecha 1 Liga de Primera 2026
Los Azules y los Itálicos se verán las caras en el Estadio Nacional en el estreno oficial de Francisco Paqui Meneghini como DT de la U.
¡GALERIA SUR VACÍA!
A tan solo una hora del puntapié inicial del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional, la galería sur se encuentra actualmente sin hinchas del Romántico Viajero.
¡HABLÓ PAQUI MENEGHINI!
Francisco Paqui Meneghini, técnico de Universidad de Chile, conversó con TNT Sports en la previa al partido ante Audax Italiano, el cual se disputará en el Estadio Nacional.
"Estamos bien para el debut. Queremos ser protagonistas. Va a ser un partido complicado contra Audax, pero tenemos que encontrar los espacios desde el primer minuto para poder ganar", declaró el estratega argentino.
BUENAS TARDES A TOD@S
¡Se da el puntapié inicial a la Liga de Primera! La U de Francisco Paqui Meneghini recibe a Audax Italiano en el Estadio Nacional.
Todos los detalles en el minuto a minuto con Bolavip Chile.
