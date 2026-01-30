¡HABLÓ PAQUI MENEGHINI!

Francisco Paqui Meneghini, técnico de Universidad de Chile, conversó con TNT Sports en la previa al partido ante Audax Italiano, el cual se disputará en el Estadio Nacional.

"Estamos bien para el debut. Queremos ser protagonistas. Va a ser un partido complicado contra Audax, pero tenemos que encontrar los espacios desde el primer minuto para poder ganar", declaró el estratega argentino.