Universidad de Chile no logró partir de buena forma su expedición en la Liga de Primera del fútbol chileno, en el que los ‘Azules’ no pasaron de un pobre empate sin goles ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Después de este duelo, el volante azul Lucas Assadi conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en TNT Sports y se refirió a lo que fue este partido, en la que señaló que fue un compromiso muy atípico por lo que sucedió dentro y fuera del campo de juego.

“Raro en todo sentido, primero la expulsión temprana, después todo lo que estaba pasando afuera, que eso también, si no me equivoco se paró el partido unos 10 minutos o por ahí, fue un partido raro, que lamentablemente no pudimos sacarlo adelante”, partió comentando Assadi.

Siguendo en su análisis, el 10 azul destacó la actitud del equipo pese a todas las adversidades en el duelo: “Tuvimos las opciones más claras nosotros, pero a pesar de todo, mantuvimos la intensidad y no bajamos los brazos nunca”.

Assadi habló tras la igualdad de la U | Foto: Photosport

Por otro de los temas que fue consultado el crack de la U es por el par de opciones que no pudo aprovechar en el partido, en la que siente que pudo haber tenido una mejor resolución para poder quedarse con el triunfo.

“En ese momento uno no piensa mucho las cosas, improvisa nomás, no se dio, estamos bien y fuertes, tenemos que buscar los tres puntos la próxima fecha”, explicó.

Concluyendo, Assasdi destacó la entereza del equipo a pesar de las adversidades, en donde la expulsión hizo que el equipo no mostrara todo lo que trabajó en la semana, ya que los planes cambiaron por completo tempranamente.

“Como dije al principio, ya con uno menos se cambió el panorama del partido, todo lo que habíamos trabajado durante la semana cambió”, cerró.

En Síntesis