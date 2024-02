Lucas Assadi y su inolvidable anécdota con el Estadio Nacional: "Me tocó ser pelotero, me lo imagino a estadio lleno"

En la Universidad de Chile están atentos a la resolución que se podría tomar en los próximos días acerca del paro de futbolistas, medida impuesta por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

Y es que los Azules esperan regresar con bombos y platillos al Estadio Nacional, recinto deportivo que albergará el duelo ante Cobresal, equipo que viene de ser el último subcampeón del fútbol chileno.

Es por esto que la dirigencia de la U quiere que el coloso de Ñuñoa esté repleto de hinchas azules, por lo que ya pusieron a disposición las distintas entradas para dicho cotejo.

La U espera que el retorno al Nacional sea una verdadera fiesta | FOTO: Photosport

LUCAS ASSADI LE MANDA UN MENSAJE A LOS HINCHAS DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Lucas Assadi, mediocampista del Bulla, dialogó en exclusiva con las redes sociales del cuadro universitario y fue ahí dejó en claro que ya se comienza a imaginar lo que será este ansiado regreso al Nacional.

“Me tocó la posibilidad de jugar ahí, no con toda la capacidad del estadio sino solo con la parte de atrás de un arco. Me lo imagino a estadio lleno, el canto que me tocó estar de pelotero ahí lo he visto desde afuera y ojalá vivirlo desde adentro”, arrancó diciendo.

“Fui de hincha, fui de pelotero, trataba de ir siempre de local cuando jugaban de local ahí y es muy lindo, siempre está lleno y las sensaciones que tiene uno de afuera me imagino que son el triple allá adentro”, recordó.

Finalmente, el seleccionado chileno Sub 23 le mandó un potente mensaje a los simpatizantes azules. “Que se sigan portando bien para que puedan seguir yendo al estadio que es lo más lindo tener la hinchada ahí apoyándote”, cerró.

¿PARA CUÁNDO ESTÁ PROGRAMADO EL DEBUT DE LA U?

El estreno de la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2024 será ante Cobresal y está programado para el domingo 18 de febrero a las 18:00 en el Estadio Nacional.