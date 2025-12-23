En la Universidad de Chile sufrieron una importante baja de cara a la temporada 2026 y se trata del delantero argentino, Lucas Di Yorio, quien no sigue en el club tras la decisión de los ‘Azules’ en no hacer uso de su opción de compra.

Tras esto, el goleador argentino volvió a cambiar de aires pensando en el próximo año, en donde en las últimas horas fue oficializado como nuevo refuerzo del Santos Laguna de México.

Luego de su vuelta al fútbol mexicano, Lucas Di Yorio se dio el espacio en su cuenta de Instagram para poder despedirse de la Universidad de Chile, en la que dejó un sentido mensaje de adiós.

“Quiero tomarme este espacio para dedicar unas palabras a esta hermosa institución, la U ha sido mi casa durante este 2025, y hoy los caminos se separan, pero siempre estarán en mi corazón. He disfrutado muchísimo este tiempo juntos, momentos buenos y momentos no tan buenos, pero siempre dando lo máximo de mi, trabajando y entregando todo por conseguir los objetivos”, partió señalando.

Di Yorio y su salida de la U | Foto: Photosport

“Ha sido un placer compartir este tiempo con toda las personas que hace que el club funcione día a día y su incondicional gente, que nos acompañó, nos bancó en todos lados, que siempre alienta, que empuja y que dan la vida por la U. Quiero agradecer al cuerpo técnico y a mis compañeros, por el apoyo y la confianza en todo momento en mi estadía”, agregó.

“Con mi familia, nos llevamos lindas amistades, hermosos recuerdos y mucho amor. Esas compañías que jamás se olvidan y perduran en el tiempo.

Jamás los voy a olvidar azules”, concluyó.

De esta manera, Lucas Di Yorio le puso punto final a lo que fue su ciclo en la Universidad de Chile, en la que disputó 43 partidos, anotó en 14 oportunidades y aportó dos asistencias. Sumó un título, la Supercopa de Chile, en donde la U venció por 3-0 a Colo Colo.

En Síntesis