Universidad de Chile se prepara para lo que será su último compromiso dentro de la temporada, en el que los ‘Azules’ se enfrentan ante Deportes Iquique, luchando por el objetivo de lograr el cupo a Chile 2 o Chile 3.

A horas de este importante duelo, en el ‘Romántico Viajero’ recibieron un crucial ultimátum sobre el futuro de uno de sus jugadores, pensando en lo que será la temporada 2026.

Se trata del atacante argentino, Lucas Di Yorio, jugador que está a préstamo por parte del Athletico Paranaense de Brasil hasta finales de esta temporada, con una opción de compra.

Sobre esta situación, desde el club brasileño se hicieron notar con una importante decisión respecto al futuro de Lucas Di Yorio, la que sin duda pone en aprietos a la Universidad de Chile.

Di Yorio y su misterioso futuro en la U | Foto: Photosport

El ultimátum de Athletico a la U por Di Yorio

En las últimas horas, la periodista brasileña Monique Vilela dio a conocer en su cuenta de ‘X’ una importante información sobre la situación de Lucas Di Yorio, la que pone entre la espada y la pared a la U por el atacante argentino.

“La U tiene hasta el 15 de diciembre para ejercer su opción de compra del delantero Lucas Di Yorio del Athlético. Si no la ejerce, el jugador regresará automáticamente a la CAP. Hasta el momento, la U no se ha pronunciado“, señaló.

De esta forma, es como se conocen importantes detalles sobre la situación de Lucas Di Yorio en la Universidad de Chile, en la que finalizada la temporada, los ‘Azules’ tendrán una semana para tomar un decisión con el futuro del jugador.

En la U hay interés de poder contar con el atacante argentino para el 2026, pero su alto monto de opción de compra sin duda que es una situación que complica este deseo azul, en la que analizará si se sientan a conversar con el club brasileño.