Universidad de Chile se despidió de Lucas Di Yorio. El conjunto azul decidió no mantener a uno de sus goleadores en 2025 y desechó la posibilidad de ejercer su opción de compra.

Ante tal panorama, el delantero argentino de 29 años buscó un nuevo rumbo en el mercado de fichajes y lo encontró: fue oficializado a través de las redes sociales de su nuevo equipo.

¿En qué escuadra firmó? Se ratificó su arribo a Santos Laguna. Tal como fue anunciado por BOLAVIP CHILE, el goleador trasandino fue adquirido por el elenco mexicano.

“Carácter y ADN competitivo. Lucas Di Yorio llega a La Laguna en transferencia definitiva para reforzar el ataque Guerrero“, comenzó señalando la institución hacia sus hinchas.

En dicha línea, la misiva le deseó lo mejor tras su paso por Universidad de Chile y agregó: “¡Bienvenido al grupo! (…) Aquí se arriesga la vida en cada juego. ¡Bienvenido a casa, Lucas!“.

Lucas Di Yorio fue oficializado en Santos Laguna. (Foto: Club Santos)

El paso de Lucas Di Yorio por Universidad de Chile

Durante su estadía en los azules (a préstamo desde Athletico Paranaense), la figura en cuestión disputó 43 compromisos. En dichos encuentros, marcó 14 goles y entregó dos asistencias.

Cabe consignar que Universidad de Chile mantuvo la opción de compra sobre su pase. La cláusula indicaba un precio de 2,5 millones USD por el 100% de la carta, pero la directiva estudiantil se negó a pagar dicho monto.

En resumen:

El Santos Laguna anunció el fichaje de Di Yorio mediante una transferencia definitiva desde Athletico Paranaense (dueño de su pase original). El club mexicano destacó la garra y el olfato goleador del trasandino, quien llega para ser el referente de área en el Torneo Clausura 2026.