Lucas Nervi niega hinchar por la U, aunque le abre la puerta al cuadro azul: “Si me apadrinan no hay problema”

Lucas Nervi dio el gran salto en el deporte nacional. El lanzador del disco ayer tocó el cielo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y ganó la medalla de oro con un lanzamiento de 63.39 metros en el Estadio Nacional, el mismo que ha visto éxitos y duros momentos para la Universidad de Chile.

En cada una de sus efusivas celebraciones, Nervi empezó a hacer el gesto de la U. O al menos, eso pensaban todos los hinchas azules, hasta que llegó la confesión durísima para los fanáticos del Romántico Viajero.

En una conversación con Simón Oliveros en TVN, el deportista chileno dejó en claro que no es fanático de la U y que su signo de festejo es por otra de sus pasiones, la música. “Me dijeron que era chuncho y nada que ver. Yo soy del metal”, expresó.

Sin embargo, el discóbolo fue claro y se deja querer por la Universidad de Chile. El atleta del Team Chile no le cierra la puerta al cuadro chuncho y le tiró un palo a la directiva de Azul Azul, que lo podría ayudar hacia el futuro. “Si me apadrinan no hay problema”, añadió.

Lucas Nervi celebró efusivamente su medalla de oro en el lanzamiento del disco con el signo de la U, aunque era por su pasión musical (Santiago 2023 vía Photosport)

El Ben Nervi

El fútbol, al parecer, le hace un guiño a Nervi, quien sí estaría dispuesto a ser apadrinado por la Universidad de Chile. Su parecido físico es similar al delantero de la Selección Chilena, Ben Brereton Díaz.

Con humor y mucho histrionismo, como ha sido tónica durante las últimas horas, Nervi se lo toma tranquilo y con una frase directa deja entrever que algo le han dicho sobre su parecido con el delantero de La Roja.

“Me lo han dicho harto, que soy Ben Brereton más musculoso o con retención de líquidos”, lo lanzó para la risa, Nervi.

¿Cuál fue la marca de Lucas Nervi en el lanzamiento del disco?

Lucas Nervi se quedó con la competencia con una marca en su lanzamiento de disco con una distancia 63.39 metros. Nervi ganó la sexta medalla de oro para el Team Chile en Santiago 2023.