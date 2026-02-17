Universidad de Chile vive un proceso bastante complicado en lo que ha sido este inicio de temporada, en donde dentro de las tres primeras fechas del torneo, el elenco de Francisco Meneghini aún no sabe de triunfos, tras sumar dos empates y una derrota.

Por lo que es el momento del equipo, el volante paraguayo Lucas Romero conversó con los medios en esta jornada y alzó la voz por el presente que vive la U en el torneo, en el que reconoce que es una situación compleja, pero trabajan en salir adelante.

“Es un momento complicadito, pero estamos en esta semana para poder revertir este resultado”, parte indicando Romero.

En lo que es su momento personal, el seleccionado paraguayo no ha podido seducir a ‘Paqui’ Meneghini para poder ser titular, en donde lleva dos suplencias consecutivas y avisa que está trabajando con todo para poder agarrar una camiseta en el once estelar.

Romero no se escandaliza en la U | Foto: U. de Chile

“Estamos peleando, metiéndole con todo para ser titular. Estamos de a poquito agarrando confianza. Es un grupo muy unido, estamos confiados de que vamos a revertir esto. Donde me toque voy a dar lo mejor de mí”, declaró.

Finalmente, Romero fue consultado si este momento en la Universidad de Chile puede tirar por la borda su ilusión de ir al Mundial con Paraguay, algo por lo que no se escandaliza y remarca en que trabajará con todo para poder ayudar a la U, para así mantenerse como una opción en su selección.

“Estoy tranquilo, metiéndole, trabajando. Vamos a ver qué pasa en estas semanas”, cerró.

