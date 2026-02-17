Universidad de Chile sigue trabajando en la incorporación de jugadores. Si bien el primer equipo no sumará más piezas en el mercado de fichajes, la categoría sub-18 sí cuenta con un nuevo rostro.

¿De quién se trata? Estaba a prueba en el conjunto estudiantil, pero superó la misión y vaya manera de hacerlo: le convirtió un decisivo tanto a Colo Colo. Fue aprobado en el cuadro laico tras desvincularse de Deportes Melipilla.

Según información de La Voz Azul, ese es el caso de Diego Cofré. A sus 18 años, el extremo se integrará definitivamente al elenco universitario. Debutó profesionalmente en 2025.

“Ya anotó su primer gol con la camiseta de Universidad de Chile y fue nada menos que en un Superclásico. El puntero marcó el 1-0 definitivo para la victoria ante Colo Colo en el Torneo de Verano sub-18″, lanzó el medio.

“En los Potros fue compañero de cuatro ex jugadores de Universidad de Chile: Matías Rodríguez, Benjamín Jaque, Benjamín Inostroza y Nicolás Maturana“, agregó.

Diego Cofre ya es jugador de Universidad de Chile. (Foto: Deportes Melipilla)

El nuevo refuerzo juvenil de Universidad de Chile

Cabe consignar que desde su estreno, Diego Cofré registra 84 minutos disputados. Aún no logra convertir goles ni entregar asistencias, por lo que será su siguiente desafío a nivel profesional.

Otro importante punto a considerar: asimismo, Universidad de Chile se quedó con la carta de Tomás Meneses. Este último (referente de área) también arribó desde Deportes Melipilla en el presente libro de pases.

