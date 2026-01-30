Universidad de Chile igualó 0 a 0 ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, en su estreno por la Liga de Primera 2026, en un partido que estuvo marcado por la polémica arbitral, las expulsiones y un largo parón por incidentes en las tribunas. Los azules debieron jugar gran parte del encuentro con dos hombres menos, tras las rojas a Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

Pese a ese escenario adverso, desde el plantel azul destacaron la actitud del equipo. Jugar en inferioridad numérica condicionó el trámite, pero no anuló la intención ofensiva. La U resistió, se ordenó defensivamente y, contra todo pronóstico, generó situaciones de peligro, evitando que Audax sacara ventaja en el marcador.

Finalizado el encuentro, el “Gato” explicó su expulsión, ocurrida en los minutos finales del partido: “Abro el brazo, no lo agredo de forma voluntaria, simplemente abro el brazo para cubrir la pelota. El árbitro interpreta que lo agredí y que le pegué un codazo. Me decía que le pegué un codazo”, señaló el delantero, visiblemente disconforme con la decisión.

El Gato Lucero mostró todo su descontento con el arbitraje (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

El atacante argentino también se refirió al resto de las acciones polémicas que marcaron el duelo, incluyendo la expulsión temprana de Salomoni y la revisión que evitó otra roja: “El primer momento ya no vi la expulsión de Felipe (Salomoni), estaba de espaldas a él. Después rápidamente quiso expulsar a Octavio (Rivero), el VAR actuó bien en llamarlo. No sé si en mi jugada el VAR lo llamó…”, comentó, dejando dudas sobre el criterio utilizado.

Más allá de las decisiones arbitrales, Lucero valoró el esfuerzo colectivo en un partido que se volvió cuesta arriba. Con dos futbolistas menos, el equipo se replegó con inteligencia, sostuvo el cero en su arco y mostró carácter para competir hasta el final en un estreno que exigió máxima concentración.

El encuentro también estuvo detenido durante casi diez minutos por incidentes protagonizados por la hinchada, situación que agregó más tensión a una noche ya cargada de conflictos. Al respecto, Lucero lamentó lo ocurrido en las tribunas del Nacional.

“Una lástima porque es fea esta situación. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo en todo y la próxima sea un partido tranquilo y se encuentre una solución para todos”, cerró el delantero, resumiendo una jornada compleja para la U, que igualmente rescató un punto en medio de un debut lleno de dificultades.

DATOS CLAVE

Universidad de Chile empató 0-0 contra Audax Italiano en el debut de la liga 2026.

El delantero Juan Martín Lucero y Felipe Salomoni fueron expulsados durante el encuentro en el Nacional.