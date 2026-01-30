Se cumplió lo que había advertido la barra de Universidad de Chile, Los de Abajo, en la antesala del partido contra Audax Italiano por el inicio de la Liga de Primera 2026.

Esta noche ocurrieron graves incidentes en el Estadio Nacional, protagonizados por barristas azules, quienes desataron el caos en el sector sur del principal reducto deportivo del país.

A través del Instagram de la barra brava, se había anunciado un boicot contra la actual administración de Azul Azul, por la constante subida de precios en las entradas y el maltrato general contra el hincha.

El llamado era a no ocupar la galería sur del coliseo de Ñuñoa, lo que en un principio se cumplió, pero de todos formas se generaron desmanes en el primer tiempo.

Pero fue en el descanso cuando se vivió el momento más crítico, cuando iniciaron fuego en un basurero y también en algunas butacas de aquella zona.

Pese a lo que estaba sucediendo, el árbitro Gastón Philippe decidió dar rienda suelta al segundo tiempo, pero las acciones tuvieron que detenerse a los 55 minutos, luego que apareciera una potente columna de humo.

En ese momento ingresó personal de Carabineros de la unidad de Control de Orden Público (COP), quienes reforzaron el trabajo que estaban realizando los guardias tácticos, donde hubo un herido.

La fuerza policial desalojó la zona sur del Estadio Nacional, para dar paso a las labores de bomberos que llegaron para apagar los últimos focos de fuego que quedaban encendidos.

Luego 10 minutos el partido se reanudó, con el marcador igualado sin goles, ante la presencia del presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien desde las cabinas se lamentó por lo sucedido.

Ahora hay que esperar el informe del juez de turno, donde es casi un hecho que la U sufrirá alguna sanción para ejercer su localía en Ñuñoa u otro recinto deportivo.

En síntesis