Luciano Pons revela el real motivo que lo llevó a fichar en la Universidad de Chile: "Cuando me llamó Gustavo Álvarez..."

La Universidad de Chileya tiene a su tan ansiado centrodelantero. Los Azules abrocharon la llegada del argentino Luciano Pons, quien llega proveniente de Independiente de Medellín.

El hombre que nació en Rosario, Argentina, estuvo dos temporadas en el Poderoso de La Montaña, donde disputó un total de 129 partidos y convirtió 34 goles.

Fueron estos números que llaman la atención de los hinchas del Romántico Viajero y que generó un lindo debate en redes sociales sobre si Pons era el 9 que la U debía buscar.

Pons tendrá que pelear un puesto con Cristian Palacios y Nicolás Guerra | FOTO: Universidad de Chile

LUCIANO PONS EXPLICA SU LLEGADA A LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Lo cierto es que el atacante de 33 años que tuvo pasos por Banfield de Argentina fue presentado en el Centro Deportivo Azul (CDA), donde respondió las distintas preguntas de los periodistas y fue consultado acerca del motivo qué lo llevó a fichar en la U.

“La llamada de Gustavo Álvarez y Manuel Mayo fue algo que me motivó mucho, tenía muchas ganas de venir por el proyecto que están preparando para el 2024 y cuando me llamó Gustavo me convencí al 100 por ciento”, declaró el espigado atacante trasandino.

“Vengo de un equipo muy importante, pero creo que este es el paso más importante de mi carrera y quiero disfrutarlo al máximo. Ojalá ganar el torneo con la U”, cerró.

¿CUÁNDO SERÁ EL DEBUT DE GUSTAVO ÁLVAREZ AL MANDO DE LA U?

Este sábado, Universidad de Chile tendrá su gran estreno en 2024, cuando los Azules enfrentará a Unión Española, en el Estadio Santa Laura.