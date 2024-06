Universidad de Chile sueña con el regreso de Charles Aránguiz. A pesar de que la operación es compleja, la directiva lucha por conseguir el fichaje del volante de 35 años. Su madre no lo niega: el retorno siempre está latente. No volverá al país si no es a su casa.

Así lo afirmó Mariana Sandoval en conversación con TNT Sports. La coordinadora de Municipal Puente Alto descartó tener mayor información sobre las negociaciones, pero confía en que su hijo volverá algún día a vestirse de azul. Para ella, la U es su hogar.

“Eso siempre está latente, esperamos que las cosas se den. No le pregunto eso a él, soy muy respetuosa con su trabajo y él con el mío, pero si él vuelve, a su casa nomás va a volver”, aseguró.

Tras ello, se refirió a los recuerdos que tiene del club que llevó a su hijo a la fama. “Se vivieron momentos hermosos en mi familia con el club Universidad de Chile, siendo parte mi hijo. Creo que son sueños que no inalcanzables”, agregó la madre de Charles Mariano.

Mariana Sandoval se refirió al posible regreso de su hijo a Universidad de Chile.

La relación con Universidad de Chile

En dicha línea, Mariana Sandoval se refirió a la ayuda que recibió desde la U para el duelo de Copa Chile ante Municipal Puente Alto. Agradeció a la cúpula del club por las gestiones para realizar el encuentro en el Estadio Nacional. Un escenario soñado para el elenco de la Tercera A.

“Agradecer a toda la gestión azul, a don Ignacio Asenjo (gerente general) por la acogida, el apoyo, porque organizar este tipo de eventos es algo gigantesco y hay que ser honesto, que hay cosas que uno puede hacer y otras no, acá sin la ayuda de don Ignacio y toda la gerencia no hubiera sido posible”, cerró.

El presente de Charles Aránguiz

Cabe destacar que Charles Aránguiz tiene contrato vigente con Inter de Porto Alegre. Por el momento, se mantendrá en el conjunto brasileño hasta diciembre de 2024.