Ex Ballet Azul se inquieta con Michael Clark por la falta de refuerzos para Universidad de Chile: "Me dijo que..."

Universidad de Chile sigue sin entrenar pistas sobre refuerzos para el segundo semestre. A pesar de que aún queda mucho mercado de fichajes, los referentes del club ya se comienzan a inquietar. Uno de ellos le envió un mensaje a Michael Clark: debe acelerar las negociaciones.

Ese es el caso de Francisco Las Heras. El integrante del Ballet Azul conversó con BOLAVIP CHILE y recordó la charla que tuvo con el presidente del club. En aquella ocasión, el timonel le aseguró que sí habrían refuerzos, pero el exfutbolista perdió la paciencia. Todavía no se presentan incorporaciones.

“Yo hablé con Michael Clark. No me anticipo nada, pero me dijo que ‘ya van a haber’. ¿Cuándo? Anda a saber. Ellos lo manejan de tal forma que cuando ya deciden, el jugador está comprometido con otra institución”, comenzó indicando.

“Si hay o dos tres equipos peleando por un jugador, como lo que ocurre en este caso con Luciano Cabral, por su puesto que me inquieta”, ejemplificó.

“Uno lo que espera es que sea lo más rápido posible para contratarlo. Si se sigue esperando, el jugador entra en un período de duda y piensa que se va a quedar sin nada. Prefiere aceptar y ya”, agregó.

Pancho Las Heras le recordó al presidente de Universidad de Chile la conversación sobre refuerzos.

El fichaje que necesita la U

En dicha línea, Pancho Las Heras destapó su fichaje ideal en Universidad de Chile. Para él, Gustavo Álvarez necesita un volante con capacidades ofensivas, por lo que se podría incluir a Luciano Cabral entre los objetivos. No obstante, no pierde la cabeza por él.

“La U derechamente necesita un mediocampista de creación. Hasta ahora, Cabral ha necesitado condiciones. En los partidos que he visto, me parece un jugador interesantísimo. Ahora, depende de lo que haya en el mercado, si no hay otra cosa, podría ser una solución”, finalizó.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.