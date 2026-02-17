Universidad de Chile no levanta cabeza en la Liga de Primera 2026 y ello genera preocupación en sus hinchas. La falta de triunfos comienza a tornar gris el futuro del elenco azul.

A pesar de que Francisco Meneghini es catalogado como el principal responsable de esta incipiente crisis, hay quienes prefieren orientar sus dardos hacia los jugadores del plantel estudiantil.

Por ejemplo, Manuel de Tezanos apuntó contra tres figuras del conjunto universitario. En los micrófonos de TNT Sports, cuestionó sus rendimientos en el inicio del certamen local.

“Pocas ocasiones de gol, es un equipo que a lo largo del campeonato ha rematado poco“, comenzó señalando el reconocido periodista en Todos Somos Técnicos.

Luego, agregó: “El equipo se ve desconectado, largo, están lejos las líneas. Se ven pesados algunos jugadores, (Fabián) Hormazábal no es el mismo, (Charles) Aránguiz no es el mismo, (Israel) Poblete no es el mismo“.

Fabián Hormazábal fue criticado por Manuel de Tezanos por su nivel en Universidad de Chile.

(Imagen: Photosport)

Su advertencia a Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador le envió un duro mensaje a la escuadra laica. ¿Qué pasó? Tiene que vencer sí o sí a Deportes Limache: se jugará el domingo 22 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.

“Ya la tabla comienza a hablar por sí sola. Después viene el Superclásico, el partido por Copa Sudamericana: tampoco le va quedando mucho margen para jugar más o menos. Tiene que ganar“, cerró.

