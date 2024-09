El Campeonato Nacional 2024 está al rojo vivo tanto en la parte baja de la tabla como en la parte alta, donde Universidad de Chile cedió puntos importantes en el día de ayer tras caer goleado ante Deportes Iquique por 3-0.

Si bien el conjunto azul sigue teniendo una amplia ventaja de 7 puntos sobre Colo Colo, su más cercano perseguidor, lo cierto es que el Cacique tiene tres partidos pendientes y podría, eventualmente, superar a los azules en la tabla.

Manuel de Tezanos, periodista y conductor de Balong FC, analizó la caída azul en el norte: “Es una derrota que la U, desde lo teórico, hace que deje de depender de sí misma, pero Colo Colo tiene que ganar los partidos pendientes…”, dijo de entrada.

De Tezanos cree que Aránguiz no jugó bien ant Iquique. | Foto: Photosport

Sobre lo que pueda pasar en la recta final del torneo, De Tezanos asegura que no hay muchas certezas: “A la U le costó mucho con Huachipato y yo pensé que le iba a ganar fácil, y terminó ganando a penas. A su vez, pensé que iba a ganar ante Iquique y pierde, también a Fernández y se llena de dudas”, sumó.

¿Responsables de la caída azul? El periodista asegura que hubo 4 jugadores que no tuvieron su mejor tarde en el norte grande del país: “Errores de Morales, de Zaldivia, de Hormazábal que no venía cometiendo errores. Todo es muy cambiante. No jugó bien Charles Aránguiz, quien venía jugando bien y en el primer gol pasa dos veces”.

Ahora, la U no tiene tiempo para lamentarse y deberá pensar en el duelo del próximo sábado, donde tiene que recibir la visita de Unión La Calera por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2024.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile marcha en el primer lugar de la tabla con 55 puntos, seguido por Colo Colo que tiene 47 unidades y tres partidos pendientes que podrían hacer tambalear el liderato de los azules.