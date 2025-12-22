Fin del culebrón. Este lunes, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, explicó los alcances del acuerdo que selló la salida del técnico Gustavo Álvarez, tres semanas después de anunciar su intención de dejar la banca de Universidad de Chile.

“Se llegó a un acuerdo mutuo para no seguir trabajando de cara al 2026… Fue un acuerdo de palabra, faltan las firmas correspondientes, pero ya están los papeles en manos de los abogados”, expresó Mayo tras dar por terminadas las intensas negociaciones entre el club y el DT argentino.

Asimismo, Mayo no quiso ahondar en la polémica cláusula que casi mete en un entuerto legal a la concesionaria. “Al ser un tema legal, no estoy en condiciones de hablar al respecto… esperamos que se firme en las próximas horas y cuando sea oficial, se anunciará”,cerró el dirigente.

Se acabó el ciclo de Gustavo Álvarez en la U (Photosport).

En otro punto, el director deportivo confirmó que la intención del directorio es que Francisco ‘Paqui’ Meneghini sea el nuevo entrenador de los azules para 2026. En los próximos días comenzarán las tratativas para cerrar un acuerdo lo antes posible.

“Se presentó una lista de 12 candidatos que cumplían con el perfil, donde el directorio votó y acordó de manera unánime que la intención del club es intentar contar con el entrenador Francisco Meneghini, con quien nos contactaremos a la brevedad. Apenas esté firmado el acuerdo con el cuerpo técnico anterior”, cerró Mayo.

En resumen…