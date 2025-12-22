Definitivo. Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile tras la teleserie que marcó la salida de Gustavo Álvarez. ‘Paqui’ asumirá en las próximas semanas tras no renovar con O’Higgins, con quienes alcanzó el tercer lugar en la Liga de Primera 2025.

Con 37 años, el rosarino le ganó la pulseada al brasileño Renato Paiva, luego que el gerente deportivo Manuel Mayo presentara la terna de candidatos a asumir en el conjunto azul. El ex entrenador de O’Higgins convenció por su proyecto deportivo y será oficializado dentro de poco en el CDA.

Paqui asumirá en los próximos días en la U (Photosport).

¿Quién es Francisco Meneghini, el nuevo DT de la U?

Francisco “Paqui” Meneghini cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol chileno, formado bajo la influencia de figuras como Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

Discípulo de Bielsa: Inició su carrera a los 17 años tras conocer a Marcelo Bielsa a través de una hija del técnico, quien era su compañera de escuela. Comenzó como analista de rivales y “espía” en la Selección Chilena durante el proceso hacia Sudáfrica 2010.

Experiencia en Mundiales: Ha integrado cuerpos técnicos en tres mundiales: Sudáfrica 2010 (con Bielsa), Brasil 2014 (con Sampaoli en Chile) y Rusia 2018 (con Sampaoli en Argentina).

Asistente Técnico: Trabajó como ayudante de Sebastián Beccacece en la Universidad de Chile (2016) y en Defensa y Justicia.

Su carrera como DT se inició a los 30 años