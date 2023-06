Darío Osorio ha estado en el ojo del huracán los últimos días, toda vez que se habla de una jugosa oferta desde Europa para que la promesa azul deje a los universitarios y pruebe suerte a temprana edad en el viejo continente.

Quien no está muy de acuerdo con que Osorio salga en este momento que no está bien futbolísticamente es Marcelo Barticciotto, panelista de F90 de ESPN Chile donde hizo sus descargos contra la dirigencia azul y respaldó al jugador.

En su estilo, Barti le dio a la dirigencia azul por no mostrar convicción por la joya de Hijuelas: “Al club se le abrió el apetito y por eso no lo quisieron vender al Milan. Ahora, como no está bien… ¿dónde está la convicción de los dirigentes?”.

Darío Osorio sufrió una baja considerable en su nivel. | Foto: Photosport

“Los dirigentes de la U deberían bancarlo al chico, tratar de que se recupere y pedir ellos lo que quieren, no esperar una oferta por lo que venga”, complementó el ex jugador de fútbol que se identificó con Colo Colo en su carrera.

Barticciotto insiste que, si en verdad creen en sus condiciones, se lo van a bancar hasta que retome el nivel y venderlo por otro monto: “Yo como dirigente digo, si confío tanto en el chico, pido la plata que quiero, no la que me vengan a ofrecer”.

¿Qué pasará con Darío Osorio? De momento, está más que considerado por Mauricio Pellegrino en el plantel azul y todo dependerá de si efectivamente llega una oferta por él y si beneficia a ambas partes.