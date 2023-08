Darío Osorio se hará los exámenes médicos en el FC Midjylland estos días y, en caso de aprobarlos, sellará su traspaso al club danés para dejar atrás su paso por Universidad de Chile, club que lo formó desde pequeño.

La Joya de Hijuelas había tenido varios ofrecimientos entre que irrumpió en el fútbol chileno y su partida a Dinamarca, siendo la más bulliciosa la del AC Milan, gigante de Italia y Europa que lo quiso en su momento.

Fue precisamente esa oferta del gigante italiano la que Marcelo Díaz desclasificó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde además reveló un íntimo diálogo con en entrenador de los azules, Mauricio Pellegrino.

Crack de la U seguirá su carrera en Europa. | Foto: Photosport

“Pellegrino un día nos comentó, porque él pocas veces habla con los periodistas y nos habló sobre la última oferta que era la del AC Milán y dijo que Darío Osorio era el que no había querido irse”, reveló.

Díaz cuenta, en las palabras de Pellegrino, que “La idea de Darío Osorio era irse a una liga menor, no de Italia, no de Brasil, no la Premier League porque él quiere estabilizarse en un club mediano para luego dar el salto. Ese es el objetivo de Osorio”, cerró.

Todo indica que el paso de Darío Osorio por Universidad de Chile quedó en la historia y el jugador, ahora, buscará mostrar el potencial que mostró el año pasado para poder dar otro salto en el viejo continente.