Universidad de Chile sufrió un tremendo golpe dentro del Campeonato Nacional y todo esto tras lo que fue su dura derrota que sufrió en condición de visitante ante Audax Italiano por la cuenta mínima, resultado inesperado en lo que es su lucha por el título.

Tras este partido, el volante y capitán azul, Marcelo Díaz conversó con los medios de comunicación en zona mixta y abordó lo que fue este compromiso, en la que quedó inconforme por este resultado.

“Ninguno de los otros equipos creo que ha jugado bien. Audax se planta a hacer su idea de juego, lo que vino a buscar. Nosotros no supimos resolver el problema que nos estaban planteando”, comenzó señalando Díaz.

Siguiendo en esa línea, el ‘Carepato’ agregó “lamentablemente no nos llegan ninguna vez al arco, pero si nos patean y termina en gol. Llegamos en varias ocasiones, tuvimos dos o tres palos, si mal no recuerdo y lamentablemente la pelota no quiso entrar”.

Sobre este mal inicio de segundo de semestre, en el que la U ha sumado un punto de seis posibles, el referente del plantel indica que es un momento clave para que dentro del equipo se comiencen a sacar lecciones pensando en lo que resta de temporada.

“En este momento debemos poner la pelota al piso. Empezar a plantearnos algunas cosas, empezar a trabajar otras también. Pero sobre todo tener buena energía, porque esos balones que en su momento entraban con facilidad, hoy no están entrando y debemos empujarlas, creo, de otra forma”, explicó.

El capitán azul fue consultado sobre la posible vuelta de Charles Aránguiz, en la que espera que esta se pueda oficializar prontamente y que mientras tanto, él y sus compañeros, deben afrontar el complejo momento que vive el equipo.

“Ojalá que se oficialice. Tienen que llegar los que tienen que llegar, pero los que estamos acá somos los que tenemos que poner el pecho a las balas, en esta segunda rueda hemos empezado con un punto de seis posibles y eso no puede ocurrir”, replica.

Finalmente, Díaz no quiere escandalizar por lo que ha sido este preocupante inicio de segundo semestre para la Universidad de Chile y confía que en base al trabajo, podrán repuntar y seguir firmes en lo que es la lucha por el título.

“Por eso tenemos que trabajar mucho más y estar más juntos todavía porque en los momentos que generalmente son malos, es cuando todos salen corriendo, pero acá nadie va a salvarse solo, sino que vamos a estar como grupo. Así que no hay que alarmarse tanto, sino que hay que ocuparse y trabajar”, concluyó.