El mercado de fichajes comienza a pegar con fuerza en Universidad de Chile y uno de los nombres que podría dejar el club en los próximos días es Matías Sepúlveda. Así lo confirmó el periodista Marcelo Díaz, de TNT Sports, quien aseguró que el volante estaría viviendo sus últimos entrenamientos como jugador azul ante el interés concreto de Lanús.

En el programa Pelota Parada, el reportero que cubre el día a día de los azules entregó detalles del avance de las negociaciones y apuntó directamente a la cláusula de salida del futbolista. “Me llegó información… El presidente de Lanús dice que el jueves habrá novedades al respecto. Entonces de aquí al jueves se define la situación de Matías Sepúlveda”, señaló Díaz.

Matías Sepúlveda con los días contados en la U (Photosport).

En esa misma línea, el periodista sostuvo que en el entorno del club la expectativa es clara. “Yo preguntaba acá antes de la conferencia de Eduardo Vargas y me dicen que lo más probable es que se vaya. Tienen que pagar, pero lo más probable es que Matías Sepúlveda deje Universidad de Chile, así que serían sus últimos entrenamientos”, afirmó.

Díaz también explicó que el mediocampista continuará, por ahora, yendo a entrenar al CDA a la espera de una definición formal. “Recordemos, él está acá, mañana se va a presentar también y vamos a ver a partir del día jueves dónde cambia, si es el azul y pasa a Granate”, comentó.

Respecto a la situación de Lucas Assadi quien está fuertemente en la órbita de Atlético Mineiro, el periodista aseguró que “me dicen que no llega a ser satisfactoria ninguna de las ofertas. En menos de 5 millones de dólares no se habla de Lucas Assadi, así que cualquier oferta menor a esa no hay oído para escuchar”, cerró.

En resumen…