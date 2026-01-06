Universidad de Chile se alista a asegurar a uno de sus nuevos refuerzos en el mercado de fichajes. ¿De quién se trata? Juan Martín Lucero. El experimentado goleador avanza para vestirse de azul.
Según lo corroborado por BOLAVIP Chile, su situación tomó un vuelco inesperado. Si en primera instancia se habló de un préstamo desde Fortaleza, ello cambió en las últimas horas.
La razón: su arribo será en condición de futbolista libre. Ahora, resta por conocer cuánto tiempo se mantendrá vinculado a la institución laica. Un sorpresivo movimiento en el libro de pases.
Si todo marcha a la perfección, el atacante mendocino llegará al país en las próximas horas, según ha trascendido. De esta manera, se convertiría en la segunda incorporación para 2026.
Cabe destacar que este martes 6 de enero, fue oficializado Eduardo Vargas. El oriundo de Renca selló su retorno a la institución tras 15 años y conversó con la prensa en el CDA.
Juan Martín Lucero: inminente refuerzo de Universidad de Chile
Durante la última temporada, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 50 compromisos con Fortaleza. En dichos encuentros, marcó 11 goles y aportó con una asistencia.
De esta manera, Universidad de Chile se alista a saciar un deseo: encontrar a un artillero de fuste. Una deuda pendiente que la dirigencia estudiantil decidió saldar tras haberle costado caro en 2025.
En resumen:
- Condición de Fichaje: El “Gato” ya no llega a préstamo, sino que será dueño de su pase. Esto permite a la U ofrecerle un contrato a largo plazo (se habla de 2 años) sin depender de una opción de compra a futuro.
- Arribo Inminente: Se espera que el delantero aterrice en el Aeropuerto de Pudahuel en las próximas horas para sellar su vínculo y sumarse a la pretemporada dirigida por Francisco Meneghini.
- El Segundo Golpe: Tras la oficialización de Eduardo Vargas esta misma mañana, la llegada de Lucero completa un mercado de ensueño para la hinchada, sumando a dos de los mejores delanteros de la última década en el fútbol chileno.