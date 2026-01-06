Universidad de Chile se alista a asegurar a uno de sus nuevos refuerzos en el mercado de fichajes. ¿De quién se trata? Juan Martín Lucero. El experimentado goleador avanza para vestirse de azul.

Según lo corroborado por BOLAVIP Chile, su situación tomó un vuelco inesperado. Si en primera instancia se habló de un préstamo desde Fortaleza, ello cambió en las últimas horas.

La razón: su arribo será en condición de futbolista libre. Ahora, resta por conocer cuánto tiempo se mantendrá vinculado a la institución laica. Un sorpresivo movimiento en el libro de pases.

Si todo marcha a la perfección, el atacante mendocino llegará al país en las próximas horas, según ha trascendido. De esta manera, se convertiría en la segunda incorporación para 2026.

Cabe destacar que este martes 6 de enero, fue oficializado Eduardo Vargas. El oriundo de Renca selló su retorno a la institución tras 15 años y conversó con la prensa en el CDA.

Juan Martín Lucero arribará en condición de futbolista libre a Universidad de Chile. (Imagen: Fortaleza)

Juan Martín Lucero: inminente refuerzo de Universidad de Chile

Durante la última temporada, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 50 compromisos con Fortaleza. En dichos encuentros, marcó 11 goles y aportó con una asistencia.

De esta manera, Universidad de Chile se alista a saciar un deseo: encontrar a un artillero de fuste. Una deuda pendiente que la dirigencia estudiantil decidió saldar tras haberle costado caro en 2025.

En resumen: