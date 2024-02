Días polémicos fueron los que se vivieron dentro del fútbol nacional tras lo que fueron los actos delictuales dentro del Estadio Nacional en la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Huachipato, en la que el volante de la U, Marcelo Díaz tras los incidentes apareció con un post que generó polémica en las redes.

En esta jornada, el mediocampista nacional habló con los medios de comunicación en la sala de conferencias en el Centro Deportivo Azul y abordó lo que fue el ninguneo por parte de algunos especialistas tras sus dichos, en la que respondió firmemente.

“Algunos de tus compañeros de prensa dijeron que yo estaba poco menos ebrio, yo me hago cargo de mi vida, en las redes yo puedo publicar lo que a mí se me de la gana, siempre y cuando no le falte el respeto a nadie, en este caso no se lo falte a nadie”, partió indicando Díaz.

Sobre lo que es su posteo, el ‘Carepato’ no se arrepiente de aquello y señala que efectivamente la hinchada de la Universidad de Chile si es diferente a las demás en nuestro país, tildándola como una de las barras más fieles del mundo.

Díaz responde a los ninguneos | Foto: Photosport

“Acá si somos diferentes, acá somos el club y el equipo más fiel que existe en el país y tal vez en el mundo, la U es un sentimiento y una pasión, somos diferentes en el sentir”, apuntó.

Finalmente, Díaz volvió a referirse a lo que fue el ninguneo puntual de un comunicador nacional tras su posteo en las redes sociales, en la que le respondió a lo que hizo alusión e dejó en claro que él puede hacer lo que se le dé la gana en sus redes.

“Si lo borro o no lo borro, ya es tema mío ¿estaba borracho? pero absolutamente no, estaba tomando mate y viendo el partido, solo me hago cargo de lo mío. Nosotros vamos a ir del lado positivo, lamento que se malinterprete, pero lamentablemente yo no me puedo hacer cargo de lo que diga la gente, si me hago cargo de lo que opine yo o diga mi club”, cerró.