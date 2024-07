El mediocampista Charles Aránguiz es el gran anhelo de la Universidad de Chile para este mercado de pases invernal, pero los azules no lo tienen para nada fácil si quieren repatriar al bicampeón de América con la Roja.

¿Por qué? Y es que tanto el entrenador del Inter de Porto Alegre, Eduardo Chacho Coudet, como el presidente del club, Alessandro Barcellos, han declarado públicamente que el nacido en Puente Alto es sumamente importante para su proyecto deportivo.

Sin embargo, los dirigentes de Azul Azul confían que pueden de una vez por todas cumplir el sueño del hincha azul y ver nuevamente al ex Bayer Leverkusen de Alemania vistiendo la camiseta del Romántico Viajero.

MARCELO VEGA ABRE EL DEBATE POR EL POSIBLE RETORNO DE CHARLES ARÁNGUIZ A LA U

A pesar de ello, en medio del programa Todos Somos Técnicos Podcast, el ex seleccionado chileno y actual comentarista deportivo, Marcelo Toby Vega, puso en duda el posible arribo del Príncipe a la U.

“¿Es bueno que llegue a la U teniendo a Marcelo Díaz? ¿Podrán jugar los dos juntos? No están como cuando empezaron juntos, hoy no tienen la misma velocidad y a Marcelo (Díaz) se le nota”, declaró el ex mediocampista nacional.

Charles Aránguiz busca retornar al club laico | FOTO: Photosport

“Si bien hablamos de que el fútbol chileno técnicamente es malo, pero físicamente es lo mejor que tiene y ahí se pueden complicar los dos”, concluyó el ex jugador de Unión Española.

¿Cuándo se juega la revancha entre la U y Everton?

Este domingo 14 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, se jugará la vuelta del duelo entre la U y Everton de Viña del Mar.